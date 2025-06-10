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Смотрители зоопарка запечатлели редкий момент рождения дельфина

Новорожденный дельфин и Элли в чикагском зоопарке / © Brookfield Zoo Chicago

На кадрах, опубликованных киперами, видно, как афалина по кличке Элли рожает в биотопе зоопарка Брукфилда, а ветеринары и специалисты по уходу за животными находятся поблизости и наблюдают за процессом.

Рождение дельфина в чикагском зоопарке / © Brookfield Zoo Chicago

Роды прошли успешно: и Элли, и появившийся на свет дельфин здоровы. Вес детеныша составляет от 15 до 16,7 килограмма, длина — от 115 до 120 сантиметров.

© AP