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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
3 минуты назад
Рейтинг: +391
Посты: 661

Смотрители зоопарка запечатлели редкий момент рождения дельфина

Сотрудники чикагского зоопарка сделали кадры рождения детеныша бутылконосого дельфина. Событие произошло в прошлые выходные.

Сообщество
# дельфины
# природа
# фотографии
Новорожденный дельфин и Элли в чикагском зоопарке / © Brookfield Zoo Chicago
Новорожденный дельфин и Элли в чикагском зоопарке / © Brookfield Zoo Chicago

На кадрах, опубликованных киперами, видно, как афалина по кличке Элли рожает в биотопе зоопарка Брукфилда, а ветеринары и специалисты по уходу за животными находятся поблизости и наблюдают за процессом.

Рождение дельфина в чикагском зоопарке / © Brookfield Zoo Chicago
Рождение дельфина в чикагском зоопарке / © Brookfield Zoo Chicago

Роды прошли успешно: и Элли, и появившийся на свет дельфин здоровы. Вес детеныша составляет от 15 до 16,7 килограмма, длина — от 115 до 120 сантиметров.

© AP
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