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Инженеры показали настоящего робота-трансформера

Специалисты Калифорнийского технологического института (США) построили летающего робота Aerally Transforming Morphobot (ATMO), который трансформируется в воздухе, а затем приземляется и продолжает движение на колесах.

ATMO изменяет свою форму прямо в воздухе / © Ioannis Mandralis / Communications Engineering

Отличительной способностью нового устройства стала его способность изменять форму прямо в воздухе, чтобы продолжать движение без остановки. Этого удалось достичь благодаря мотору, который регулирует центральный шарнир, поднимая двигатели ATMO вверх (режим дрона) или опуская их вниз (режим движения).

ATMO в режиме дрона / © Ioannis Mandralis / Communications Engineering

Трансформер использует четыре двигателя для полета, как обычный квадрокоптер, а при переходе в наземный режим защитные кожухи вокруг них превращаются в колеса.

ATMO в наземном режиме / © Ioannis Mandralis / Communications Engineering