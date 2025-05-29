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Китай запустил миссию «Тяньвэнь-2» для сбора образцов с поверхности астероида

Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) вечером 28 мая осуществили успешный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-3В», которая вывела на орбиту аппарат «Тяньвэнь-2», предназначенный для исследования околоземного астероида Камоалева (469219) и кометы 311P/PANSTARRS.

Рендер миссии «Тяньвэнь-2» / © CNSA

Основной задачей начавшейся миссии зонда «Тяньвэнь-2» станет сбор и доставка на Землю образцов грунта околоземного астероида (469219) Камоалева, что будет выполнено примерно к концу 2027 года.

Астероид Камоалева достигает 40-100 метров в диаметре. Он привлек внимание астрономов тем, что по составу не похож на типичные околоземные астероиды, а напоминает образцы лунных пород. То есть это скорее фрагмент Луны, выброшенный в космос в результате столкновения.

Согласно плану миссии, космический аппарат «Тяньвэнь-2» достигнет астероида, изучит его, а затем попытается закрепиться на поверхности и взять пробу грунта. Потом зонд выполнит маневр, который выведет его на траекторию, необходимую для сброса капсулы с образцами на нашу планету.

На этом миссия «Тяньвэнь-2» не завершится. Аппарат направится в Главный пояс астероидов, к 300-метровому небесному телу, известному под обозначением 311P/PanSTARRS и имеющему кометоподобный хвост. «Тяньвэнь-2» должен достичь и изучить 311P/PANSTARRS в середине следующего десятилетия.