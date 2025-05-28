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В США назвали лучший российский истребитель

Обозреватель американского издания 19FortyFive Брент М. Иствуд в недавней публикации рассмотрел особенности многоцелевого сверхманевренного российского истребителя Су-35С и назвал его одним из лучших на планете.

Художественное изображение российского истребителя Су-35 / © Creative Commons

По мнению американского эксперта, в Су-35С (ранее использовалось обозначение Су-35БМ «Большая Модернизация», которое использует Иствуд) использованы новейшие технологии, такие как первоклассный радар и система радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают машине превосходство над истребителями аналогичного класса.

Среди отличительных особенностей самолета эксперт отметил комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, превосходную маневренность, большой угол атаки и двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.