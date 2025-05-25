Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

На Аляске построят «мегапроект» Пентагона для защиты США

Летом текущего года на территории объединенной базы Эльмендорф–Ричардсон в штате Аляска стартует создание интегрированного центра боевой подготовки и испытаний для отработки сценариев сдерживания России и Китая.

Концепт проекта интегрированного центра боевой подготовки и испытаний для отработки сценариев сдерживания России и Китая / © U.S. Army Corps of Engineers

Центр задействуют для подготовки личного состава военно-воздушных, военно-морских и космических сил США. Планируется имитация взаимодействия и боевого применения самолетов F-22, F-35, F-15, F/A-18, стратегических бомбардировщиков, средств разведки и управления.

Концепт проекта интегрированного центра боевой подготовки и испытаний для отработки сценариев сдерживания России и Китая / © U.S. Army Corps of Engineers

Создание центра станет ответом на рост военно-морской и авиационной активности армии России и Народно-освободительной армии Китая в Арктике и в районе Берингова пролива.

Проект планируется реализовать к 2029 году, его стоимость составит около 500 миллионов долларов.