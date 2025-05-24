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Олег Гончар
Олег Гончар
Вчера, 15:19
Рейтинг: +658
Посты: 1973

Xiaomi представила первый электрический кроссовер YU7

Китайский производитель смартфонов, бытовой техники и с недавних пор электромобилей — компания Xiaomi — официально показал свой первый электрический кроссовер YU7.

Сообщество
# Xiaomi
# транспорт
# электромобили
Электромобиль Xiaomi YU7 / © Xiaomi
Электромобиль Xiaomi YU7 / © Xiaomi

Новый Xiaomi YU7 представляет собой среднеразмерный кроссовер с обтекаемым дизайном, который будут выпускать в нескольких модификациях. 

Электромобиль Xiaomi YU7 / © Xiaomi
Электромобиль Xiaomi YU7 / © Xiaomi

Базовая будет заднеприводной. Она получит силовую установку мощностью 320 лошадиных сил и литий-железо-фосфатный аккумулятор, обеспечивающий запас хода на одной зарядке 835 километров.

Максимальная комплектация оснащена комплексом моторов мощностью 691 лошадиная сила и быстрой скоростью зарядки: до 620 километров за 15 минут, однако батареи хватит только на 760 километров пути.

Электромобиль Xiaomi YU7 выйдет на рынок не раньше июля 2025 года, тогда же станет известна стоимость каждой модификации.

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Комментарии

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1 Комментарий
Юрий Чебуков
Юрий Чебуков
15 часов назад
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0
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Надо брать!!!
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# город
# струнные технологии
# струнный рельс
# струнный транспорт
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# каркас
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# рельсовый беспилотник
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Валентин Королев
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Georgy Martynov
3 часа назад
asd, Тут уже выходили статьи про струнный транспорт более технического характера. И если мы говорим конкретно про эти технологии то они на рынке не

Струнный транспорт как решение для городов-спутников

Олег Благиня
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Alexander Baryguine
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Alexander Baryguine
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полиграф шариков
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Виктор
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