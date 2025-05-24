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Xiaomi представила первый электрический кроссовер YU7

Китайский производитель смартфонов, бытовой техники и с недавних пор электромобилей — компания Xiaomi — официально показал свой первый электрический кроссовер YU7.

Электромобиль Xiaomi YU7 / © Xiaomi

Новый Xiaomi YU7 представляет собой среднеразмерный кроссовер с обтекаемым дизайном, который будут выпускать в нескольких модификациях.

Электромобиль Xiaomi YU7 / © Xiaomi

Базовая будет заднеприводной. Она получит силовую установку мощностью 320 лошадиных сил и литий-железо-фосфатный аккумулятор, обеспечивающий запас хода на одной зарядке 835 километров.

Максимальная комплектация оснащена комплексом моторов мощностью 691 лошадиная сила и быстрой скоростью зарядки: до 620 километров за 15 минут, однако батареи хватит только на 760 километров пути.

Электромобиль Xiaomi YU7 выйдет на рынок не раньше июля 2025 года, тогда же станет известна стоимость каждой модификации.