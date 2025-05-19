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Впервые за восемь лет ракете PSLV не удалось вывести полезную нагрузку в космос
Запуск индийской ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) завершился потерей радиолокационного спутника EOS-09 из-за проблем с двигателем.
В субботу, 17 мая, ракета-носитель PSLV стартовала из Космического центра имени Сатиша Дхавана. Запуск, казалось, прошел по плану, но спустя чуть более шести минут, во время работы третьей ступени, телеметрия показала, что скорость замедляется, отклоняясь от запланированного профиля. Затем веб-трансляция запуска прервалась.
Эта неудача стала первой для PSLV с августа 2017 года, когда обтекатель полезной нагрузки не отделился при запуске навигационного спутника, что не позволило аппарату выйти на орбиту.
PSLV долгое время считалась рабочей лошадкой индийской космической программы, хотя за всю свою историю ее запускали лишь немногим более 60 раз. Это был первый старт PSLV в 2025 году.
Полезная нагрузка, спутник EOS-09, идентична спутнику EOS-04, запущенному в 2022 году. Он весил примерно 1700 килограммов при запуске и нес на борту полезную нагрузку в виде радара с синтезированной апертурой.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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