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Cavorite X7 стал первым в мире eVTOL с «вентиляторами в крыльях», достигшим устойчивого перехода от зависания к крейсерскому полету

Компания Horizon Aircraft, которая занимается созданием электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), построила и успешно испытала действующую модель своего аппарата Cavorite X7.

Cavorite X7 / © Horizon Aircraft

Как сообщило издание New Atlas, Cavorite X7 вошел в историю авиации, став первым eVTOL с «вентиляторами в крыльях», достигшим устойчивого перехода от зависания к крейсерскому полету.

Cavorite X7 / © Horizon Aircraft

Cavorite X7 способен совершать взлет, парить в воздухе и приземляться, как вертолет, при этом особая конструкция крыльев, в которой присутствуют 14 воздуховодов, сможет обеспечивать вертикальную подъемную силу. Во время горизонтального полета при переходе в крейсерский режим воздуховоды закрываются. При этом Cavorite X7 способен подзаряжать аккумулятор аппарата прямо во время полета.

© Horizon Aircraft

В отличие от большинства воздушных такси, Cavorite X7 создан для полетов на высокой скорости и будет способен преодолевать значительные расстояния. По данным Horizon Aircraft, Cavorite X7 сможет летать с крейсерской скоростью более 460 километров в час на расстояния до 800 километров.