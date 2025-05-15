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Николай Головин
Николай Головин
5 часов назад
Рейтинг: +231
Посты: 709

Робот установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика 

Новый робот, созданный американскими студентами Университета Пердью (штат Индиана), попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав кубик Рубика почти в три раза быстрее предыдущего рекордсмена — японского робота компании Mitsubishi Electric.

Сообщество
# Кубик Рубика
# рекорды
# Роботы
# технологии
Робот Purdubik's Cube / © guinnessworldrecords
Робот Purdubik’s Cube / © guinnessworldrecords

Робот под названием Purdubik’s Cube смог собрать знаменитую головоломку за 0,103 секунды. Предыдущий рекорд составлял 0,305 секунды.

Purdubik’s Cube использует машинное зрение для распознавания цветов и способен разрабатывать собственные алгоритмы, оптимизированные для молниеносного выполнения решения задачи по сборке кубика Рубика.

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Комментарии

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3 Комментария
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+ + + + + | + + + + +
46 секунд назад
-
0
+
Да, очень быстро https://youtu.be/ue2gZ2vxs48
- YouTube
Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.
youtu.be
https://www.youtube.com/s/desktop/2540633e/img/logos/favicon.ico
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0
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Nikita Lazarenko
Nikita Lazarenko
3 часа назад
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А что если заведомо один фрагмент кубика поставить неправильным, как будет вести себя эта машина?)))
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    35 минут назад
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    В смысле "неправильным" - по типу у меня 6 разных цветов, а я добавлю 7? Гибкость, конечно не цель - вряд ли они раскроют нутро. Но по идее, если есть начальное состояние - проверка, что это нормальный кубик рубика - то она ничего не будет делать, так как произойдёт нарушение. Но интересно - улучшилось время из-за железа или лучшего алгоритма.
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# аукцион
# Динозавры
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# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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+ + + + + | + + + + +
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