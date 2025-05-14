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На стоянке завода Tesla обнаружили загадочный прототип

Поклонник электромобилей Джо Тегтмейер (Joe Tegtmeyer), используя дрон, полетал над заводом Gigafactory компании Tesla в Texaсе и заметил на стоянке необычный прототип.

Прототип неизвестного электромобиля Tesla / © Joe Tegtmeyer

Неизвестную машину накрыли покрывалом, однако на снимках и видео, сделанных с дрона, заметно, что у нее отсутствуют кузовные панели. К тому же прототип компактнее других электромобилей Tesla.

Прототип неизвестного электромобиля Tesla / © Joe Tegtmeyer

По мнению журналистов издания Teslarati, загадочный прототип, обнаруженный Тегтмейером, представляет собой тестовый экземпляр будущего бюджетного и общедоступного электромобиля Model 2 или Model Q, о котором много раз говорил Илон Маск.

Прототип неизвестного электромобиля Tesla / © Joe Tegtmeyer

© Joe Tegtmeyer



