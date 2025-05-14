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Десятки миллионов экономии: первая ступень ракеты Falcon 9 установила новый рекорд многоразового использования

Американская компания SpaceX снова побила рекорд по повторному использованию ракет. Вчера, 13 мая, носитель Falcon 9 успешно вывел на орбиту 28 спутников Starlink, а первая ступень B1067, выполнив 28-й полет, благополучно села на судно в Атлантическом океане.

Первая ступень B1067 ракеты-носителя Falcon 9 отправляется в 28-й полет / © SpaceX

Первый полет ступень B1067 совершила в июне 2021 года, когда отправила на орбиту грузовой корабль Dragon для снабжения МКС. С тех пор B1067 летала еще 27 раз.

Ступень задействовали для отправки спутников Starlink и других космических аппаратов, а также для запуска пилотируемых миссий. Минимальный перерыв между двумя пусками B1067 составил 23 дня, максимальный — 161 день. Вполне возможно, что юбилейный, 30-й полет B1067 может состояться в течение двух месяцев.

© SpaceX

Кроме первых ступеней ракет Falcon 9, SpaceX повторно использует створки обтекателей. На сегодня створка SN185 уже летала 30 раз, сэкономив компании более 80 миллионов долларов.