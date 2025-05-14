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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +1010
Посты: 2206

Десятки миллионов экономии: первая ступень ракеты Falcon 9 установила новый рекорд многоразового использования

Американская компания SpaceX снова побила рекорд по повторному использованию ракет. Вчера, 13 мая, носитель Falcon 9 успешно вывел на орбиту 28 спутников Starlink, а первая ступень B1067, выполнив 28-й полет, благополучно села на судно в Атлантическом океане.

Сообщество
# Falcon-9
# SpaceX
# космос
# ракеты
Первая ступень B1067 ракеты-носителя Falcon 9 отправляется в 28-й полет / © SpaceX
Первая ступень B1067 ракеты-носителя Falcon 9 отправляется в 28-й полет / © SpaceX

Первый полет ступень B1067 совершила в июне 2021 года, когда отправила на орбиту грузовой корабль Dragon для снабжения МКС. С тех пор B1067 летала еще 27 раз.

Ступень задействовали для отправки спутников Starlink и других космических аппаратов, а также для запуска пилотируемых миссий. Минимальный перерыв между двумя пусками B1067 составил 23 дня, максимальный — 161 день. Вполне возможно, что юбилейный, 30-й полет B1067 может состояться в течение двух месяцев.

© SpaceX

Кроме первых ступеней ракет Falcon 9, SpaceX повторно использует створки обтекателей. На сегодня створка SN185 уже летала 30 раз, сэкономив компании более 80 миллионов долларов.

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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
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Evgenia

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# Alice
# ZDC
# БАК
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# свинец
# ЦЕРН
# электромагнитная диссоциация
# ядро атома
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Юлия Трепалина

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Биология
# лекарственные растения
# лечение
# медицина
# поведение животных
# просоциальное поведение
# человекообразные обезьяны
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11 мая
Редакция Naked Science

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
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Татьяна

Генетики раскрыли историю Y-хромосомы в Нидерландах за последние 1500 лет

Исследуя генетическое происхождение мужского населения Нидерландов, ученые заметили географические особенности распределения гаплогрупп. Теперь, чтобы их объяснить, проанализировали Y-хромосомы сотен человек, начиная с раннего Средневековья, в сравнении с геномами современного населения страны. Авторы рассчитывали обнаружить непрерывность популяций, однако столкнулись с неожиданными сложностями.

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# Y-хромосома
# Нидерланды
# палеогенетика
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Вчера, 09:09
Полина Меньшова

Ученые выяснили, почему пальцы морщатся в воде

Когда пальцы долго находятся в воде, кожа на них начинает морщиться. Из-за чего и по какому принципу это происходит, долгое время известно не было. Однако специалисты по биомедицине из США нашли ответы на оба вопроса.

Биология
# вода
# кровеносные сосуды
# отпечатки пальцев
# пальцы
6 мая
Редакция Naked Science

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FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
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16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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Johny Doe
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Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.

daovision
3 часа назад
Роман, если БПЛА имеет связь со спутниками то наземные РЭБ становятся бесполезными. Оператор может быть ликвидирован, а может и не быть. В итоге 5

Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

Сергей Журавский
4 часа назад
Самое интересное, что здесь не представлены Германия, Англия, Франция. А почему ? Наверное потому, что все свои танки отдали незалежной.

Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

Максим Лион Витальев
4 часа назад
не, слишком мелкие кнопки и сам гаджет мелковат, для нормальных рук, только для миниатюрных китайских рук пойдёт. в массы не пойдёт однозначно,

Гаджет Ring Mouse заменит тачпад и компьютерную мышь

Mikhail Khramov
5 часов назад
Чуваки, ну вы в натуре из свинца золото забахали! Я б ей дал сто триллиардов на такую многообещающую тему! Алхимики веками боролись 😁

Физики произвели золото из свинца на БАК

You Tube
6 часов назад
Sam, 22 тысячи танков это сильно даже для совка. Это добро просто содержать невозможно. Наверное, вы имели ввиду 22 тысячи единиц бронетехники? Из них

Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

Гена Пастухов
6 часов назад
Для пропаганды 4 повторения одного и того же маловато, обычно нужно 5 раз.

Археологи рассказали, с какой целью строили ирландские мегалиты

Мистер The
7 часов назад
Иван, да уж, выглядит куда "выразительнее", чем какие-то там кибержуки (ирония)

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мистер The
7 часов назад
А что там должно быть написано? "За ВДВ" или " спасибо деду за победу"? Пусть уж лучше спеусмарины с эйрфорсами будут, тем более пока достойной

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мистер The
7 часов назад
А вы сами, Алексей, из какого графства Соединённого Королевства будете? И зачем вам привыкать к имени "Мохаммад"?

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Nigel Pheonix
8 часов назад
Роман, очень врядли, так как в Украине передовой самый явно не Леопард 1.

Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

Гена Пастухов
8 часов назад
Питон, "Собственно, "тематичные" каналы и форумы про эту "загадку" писали сразу. Что причины ясны и понятны, про такое давно известно, и та же

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Иван Колупаев
9 часов назад
В исходнике кстати ничего не говорится про арматы, просто указано количество ОБТ. В инфографике Армату пририсовали от балды.

Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

Гена Пастухов
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Victor, а их нет здесь? Представим, что наш интеллект по сравнению с инопланетным - как у амёбы по сравнению с нашим. Амёба осознаёт, что она не одна на

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Кино Киноев
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Интересная инфа

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Albert Dzitсtсoev
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