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Николай Головин
Николай Головин
3 минуты назад
Рейтинг: +229
Посты: 698

Американский аппарат Talon-A2 впервые достиг гиперзвуковой скорости 

Минобороны США сообщило, что автономный беспилотный многоразовый летательный аппарат Talon-A2, разработанный компанией Stratolaunch, впервые достиг гиперзвуковой скорости в двух испытательных полетах. Они состоялись в декабре 2024-го и марте 2025 года.

Сообщество
# Roc
# Stratolaunch
# Talon-A
# авиация
# беспилотники
# технологии
Аппарат Talon-A2 / © Stratolaunch
Аппарат Talon-A2 / © Stratolaunch

Дрон Talon-A2 запустили с крупнейшего в мире самолета Roc компании Stratolaunch над Тихим океаном. Аппарат достиг скорости свыше 6125 километров в час (М=5, число Маха) и приземлился на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Этот полет стал первым с момента завершения программы X-15 в 1968 году, когда США провели гиперзвуковые испытания.

Проект планера Talon-A впервые представили в 2021 году. Длина аппарата составила 8,5 метра, размах крыла — 3,4 метра, стартовая масса — почти три тонны. Он сможет выполнять длительные полеты на высоких скоростях и нести полезную нагрузку.   

Гиперзвуковое оружие стало приоритетом для Пентагона на фоне опасений по поводу достижений Китая и России.

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