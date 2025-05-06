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Американский аппарат Talon-A2 впервые достиг гиперзвуковой скорости

Минобороны США сообщило, что автономный беспилотный многоразовый летательный аппарат Talon-A2, разработанный компанией Stratolaunch, впервые достиг гиперзвуковой скорости в двух испытательных полетах. Они состоялись в декабре 2024-го и марте 2025 года.

Аппарат Talon-A2 / © Stratolaunch

Дрон Talon-A2 запустили с крупнейшего в мире самолета Roc компании Stratolaunch над Тихим океаном. Аппарат достиг скорости свыше 6125 километров в час (М=5, число Маха) и приземлился на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Этот полет стал первым с момента завершения программы X-15 в 1968 году, когда США провели гиперзвуковые испытания.

Проект планера Talon-A впервые представили в 2021 году. Длина аппарата составила 8,5 метра, размах крыла — 3,4 метра, стартовая масса — почти три тонны. Он сможет выполнять длительные полеты на высоких скоростях и нести полезную нагрузку.

Гиперзвуковое оружие стало приоритетом для Пентагона на фоне опасений по поводу достижений Китая и России.