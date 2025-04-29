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Tesla впервые показала свой завод электрофур Semi

Компания Tesla опубликовала краткий отчет о заводе Semi в Неваде. Предприятие находится на пути к массовому выпуску электрических фур, который назначен на 2026 год. Изначально производство Tesla Semi собирались запустить в 2019 году, но возникло множество задержек.

Электрофуры Tesla Semi на заводе в Неваде / © Tesla

Компания Илона Маска 28 апреля подтвердила, что строительство нового завода рядом с Gigafactory в Неваде, где производят аккумуляторные батареи, завершено. Теперь Tesla работает над развертыванием производственных линий.

© Tesla

Ранее заявили о намерении начать массовое производство к 2025-му, но теперь компания сообщила о запуске производства ближе к концу года и наращивании объемов в 2026-м.

Автопроизводитель подтвердил плановую производственную мощность в 50 000 единиц.