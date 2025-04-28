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В США завершилась первая в мире гонка сперматозоидов
В центре Лос-Анджелеса 25 апреля прошла первая в мире гонка сперматозоидов, которую запустил стартап Sperm Racing. Соревнования состоялись в рамках мероприятия по привлечению внимания к проблеме мужского бесплодия.
Участниками соревнований стали 20-летний студент Университета Южной Калифорнии Тристан Милкер и 19-летний Эшер Прогер, который учится в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
Организаторы подготовили специальные «трассы» длиной 20 сантиметров, похожие на женскую репродуктивную систему. Все происходящее снимали под микроскопом и транслировали зрителям в режиме реального времени.
Победителем стал Тристан Милкер, который получил 10 тысяч долларов.
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