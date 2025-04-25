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У Amazon возникли проблемы с аналогом Starlink

Потенциальный конкурент Starlink по предоставлению широкополосного доступа в интернет с помощью созвездия спутников — Project Kuiper компании Amazon — столкнулся с серьезными проблемами в производстве космических аппаратов.

Спутники Project Kuiper под обтекателем ракеты ULA / © Miguel J. Rodriguez Carrillo / Getty Images

Согласно инсайдерской информации, полученной информагентством Bloomberg, Amazon построила всего несколько десятков спутников и испытывает проблемы с производством (оно оказалось чрезвычайно сложным) аппаратов и поставками комплектующих.

Прошло больше года с начала работ, однако у Amazon готовы не более 30 спутников из планируемых 1600, которые компания должна запустить к июлю 2026 года, чтобы уложиться в сроки, установленные Федеральной комиссией по связи (FCC).

Для сравнения, SpaceX уже развернула на околоземной орбите более 7000 спутников Starlink