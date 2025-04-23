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Новый 3D-микроскоп прибыл на МКС для изучения микробов в космосе

Система объемной визуализации жизни (The Extant Life Volumetric Imaging System, ELVIS), которую также называют 3D-микроскопом, благополучно прибыла на МКС 22 апреля 2025 года. Ее вместе с тремя тоннами различных грузов и припасов доставил корабль Dragon компании SpaceX, который выполнил 32-ю миссию по коммерческому снабжению станции в рамках договора с NASA.

Система объемной визуализации жизни (The Extant Life Volumetric Imaging System, ELVIS) / © Jay Nadeau

ELVIS разработали исследователи из Портлендского государственного университета (PSU) в партнерстве с Лабораторией реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Устройство использует передовую голографическую технологию, известную как объемная визуализация, для создания 3D-изображений микробов. Цель миссии — изучить, как микроскопическая жизнь адаптируется к суровым условиям космоса. Ее результаты в итоге могут помочь ученым идентифицировать жизнь на других планетах и ​​лунах, таких как спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад.

В отличие от традиционных двумерных микроскопов, ELVIS помогает наблюдать сложную структуру и поведение живых клеток в объемном формате. Система позволяет проводить детальную биологическую оценку того, как клетки изменяются в условиях микрогравитации.

Во время миссии на МКС ELVIS будет изучать два земных организма, известных своей выносливостью и устойчивостью: высокоадаптивную водоросль Euglena gracilis и холоднолюбивую бактерию Colwellia psychrerythraea, обнаруженную на глубине океана.

Успешная эксплуатация ELVIS в сложных условиях космоса не только откроет путь к использованию микроскопа за пределами Земли, но и имеет значение для расширения биомедицинских и микробиологических исследований на нашей планете.