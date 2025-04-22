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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
22 минуты назад
Рейтинг: +616
Посты: 1533

Саудовская Аравия анонсировала новый мегапроект — «Вечный сад»

Представители Саудовской Аравии сообщили о начале строительства еще одного объекта на побережья Красного моря. Цель — превратить богатое нефтью пустынное королевство в рай для туристов.

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
# Туризм
Рендер курорта Laheq / © Foster + Partners
Рендер курорта Laheq / © Foster + Partners

Спроектированный британской студией Foster + Partners курорт Laheq, названный «Вечным садом» из-за пышной растительности, раскинется на архипелаге из 90 островов в западной части страны.

Рендер курорта Laheq / © Foster + Partners
Рендер курорта Laheq / © Foster + Partners

Курорт площадью 400 гектаров сосредоточится вокруг искусственной круглой конструкции диаметром 800 метров, лежащей на воде, где построят роскошные апартаменты, отели, торговые площади, развлекательные зоны, поля для гольфа и пристани для яхт.

© Foster + Partners

Ожидается, что Laheq возведут уже в 2028 году.

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Космонавтика
# NASA
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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