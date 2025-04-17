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Путин оценил достижения Маска и высказался о полете на Марс

Президент России Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по вопросам развития космонавтики. Во время общения со студентами университета глава государства сравнил американского предпринимателя Илона Маска с советским ученым и инженером Сергеем Королевым и подчеркнул, что такие люди появляются в мире нечасто.

Коллаж с изображением Владимира Путина (слева) и Илона Маска (справа) / © Kremlin / U.S. Air Force

«В штатах живет Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею», — сказал Путин.

Президент выразил уверенность, что пилотируемый полет на Марс будет реализован в будущем. Кроме того, в ближайшее время в России собираются утвердить новый национальный проект по развитию космической отрасли.