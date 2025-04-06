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SpinLaunch отправит 250 кубсатов на орбиту за один пуск

Концепт группировки спутников широкополосной связи Meridian Space / © SpinLaunch

Космическая группировка Meridian Space будет состоять из микроспутников или кубсатов, которые можно будет запускать на низкую околоземную орбиту по 250 штук за раз.

Установка системы орбитального запуска / © SpinLaunch

Однако пока неясно, будет ли SpinLaunch отправлять аппараты с помощью своей нетрадиционной системы запуска в виде огромной «пращи» или на какой-то другой ракете.