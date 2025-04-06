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Олег Гончар
Олег Гончар
Вчера, 18:56
Рейтинг: +642
Посты: 1909

SpinLaunch отправит 250 кубсатов на орбиту за один пуск

Американский стартап SpinLaunch представил планы по созданию новой группировки спутников широкополосной связи под названием Meridian Space.

Сообщество
# SpinLaunch
# космос
# спутники
SpinLaunch отправит 250 кубсатов на орбиту за один пуск – иллюстрация к материалу на Naked Science
Концепт группировки спутников широкополосной связи Meridian Space / © SpinLaunch

Космическая группировка Meridian Space будет состоять из микроспутников или кубсатов, которые можно будет запускать на низкую околоземную орбиту по 250 штук за раз. 

SpinLaunch отправит 250 кубсатов на орбиту за один пуск – иллюстрация к материалу на Naked Science
Установка системы орбитального запуска / © SpinLaunch

Однако пока неясно, будет ли SpinLaunch отправлять аппараты с помощью своей нетрадиционной системы запуска в виде огромной «пращи» или на какой-то другой ракете.

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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
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Black Reader
42 минуты назад
Николай, западная пропаганда на сей раз не ошиблась, не наврала. Через 40 лет эта девушка так и будет выглядеть. Только пластик тут не при чем...

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Black Reader
45 минут назад
Геббельсовской пропагандой попахивает. А, когда виду домен uk, то сомнения, что это так, исчезают.

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Иван Назаренко
58 минут назад
Да я уже так выгляжу, но отказался от пластика ещё в 45м.

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Myname Mysurname
60 минут назад
Всё это, конечно, просто замечательно, но почему-то при этом скромно умалчивают, что за автомобиль платится налог, который и идёт на дороги, а также

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Valdimar
1 час назад
Александр, он сначала написал за микропластик,а потом за пластик,значит ,в его понимании это не одно и то же))))

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Vladimir I
2 часа назад
5мм... это МИКРО??? ВДОХНУТЬ? НЕДОПРОЖЕВАТЬ?)) ОЧЕРЕДНОЙ ГЛОБВЛЬНЫЙ БРЕД

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

saturnsys
2 часа назад
Деньги кончились. Нужно создать новый проект для распила. А что нельзя разогнаться на это сделать кольцо для разгона а потом столкновение

В ЦЕРН не увидели технических препятствий для создания самого большого коллайдера в мире

Шерри Ли
2 часа назад
"Авторы фото отметили, что их цель — заставить людей задуматься и обратить внимание на эту масштабную проблему" Мне всегда интересно одни

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Михаил М
2 часа назад
Есть отчёт ВОЗ, там всё есть. На данный момент частицы есть везде, в воде, еде, в диких животных и рыбе. Они есть в крови и взрослых и детей. Никакое

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, то есть все-таки дороговато выходит, не смотря на рост всего и вся, а потери не такие уж и маленькие. Так с этим я и не спорю. Но фразу

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Александр Березин
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Сегодня эти кусочки использованного микропластика называются британскими учёными. Так будет выглядеть организм который воспринимает их всерьез,

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Ghost Raccoon
3 часа назад
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Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Sam Dowson
3 часа назад
Александр, это цифры, которые я привёл, которые говорят, что строят больше? 1) В марте 2025 года застройщики вывели на рынок на 23% меньше МКД, чем годом

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