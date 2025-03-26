Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Airbus представила концепт узкофюзеляжного самолета с инновационными двигателями

Авиастроительная компания Airbus показала концепт нового узкофюзеляжного авиалайнера, который может появиться во второй половине следующего десятилетия.

Концепт будущего узкофюзеляжного авиалайнера Airbus / © Airbus

Конструкция самолета будет кардинально отличаться от существующих моделей. Airbus сделает ставку на длинные и тонкие крылья со складывающимися законцовками и передовые материалы.

Концепт будущего узкофюзеляжного авиалайнера Airbus / © Airbus

Основная инновация — двигатели Open Fan, которые обеспечат рекордную степень двухконтурности (параметр, показывающий отношение расхода воздуха через внешний контур двигателя к расходу воздуха через внутренний контур: чем больше его величина, тем больший коэффициент полезного действия двигателя можно получить). Степень двухконтурности будет 60:1 против 12:1 у современных турбовентиляторов.

© Airbus

Первые двигатели Open Fan испытают в конце нынешнего десятилетия на самолете A380.