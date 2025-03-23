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Олег Гончар
Олег Гончар
8 минут назад
Рейтинг: +636
Посты: 1886

На учениях армии США заметили неизвестную ракету 

Армия США опубликовала фотографию боевой машины Bradley, использующей пусковую установку противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) TOW для запуска неизвестной модели ракеты под маркировкой «670». Изделие заметили во время учений на базе Форт-Ирвин в Калифорнии.

Сообщество
# оружие
# ракеты
# США
Боевая машина Bradley армии США запускает ракету «670» / © US Army
Боевая машина Bradley армии США запускает ракету «670» / © US Army

Судя по снимку, проанализированному журналистами издания The War Zone, «670» приводится в движение ракетным двигателем и оснащена раскладывающимися стабилизаторами в хвостовой части.

Корпус ракеты разделен на три секции, которые могут указывать на ее модульную конструкцию. «670» сильно отличается от известных модификаций ракеты TOW.


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