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«Хаббл» запечатлел гравитационный танец массивных галактик

Астрономы Европейского космического агентства опубликовали новое изображение, полученное орбитальным телескопом «Хаббл» и демонстрирующее слияние эллиптической NGC 3561B и спиральной NGC 3561A галактик. Они расположены на расстоянии приблизительно 400 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Большая Медведица.

Процесс слияния эллиптической NGC 3561B и спиральной NGC 3561A галактик / © NASA / ESA / M. West, Lowell Observatory / Gladys Kober, NASA & Catholic University of America

Гравитационный танец массивных галактик, который запечатлел «Хаббл», характеризуется вытянутым приливным хвостом из звезд и газа длиной более 362 000 световых лет. Он окружен многочисленными звездными скоплениями и карликовыми галактиками.

Столкновение галактик — медленный процесс. Он позволяет астрономам изучать самые грандиозные процессы во Вселенной, которые приводят к рождению объектов и явлений совершенно нового типа (квазаров, радиогалактик, сверхмощных источников инфракрасного излучения, гамма-всплесков и так далее).