Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Хаббл» запечатлел гравитационный танец массивных галактик
Астрономы Европейского космического агентства опубликовали новое изображение, полученное орбитальным телескопом «Хаббл» и демонстрирующее слияние эллиптической NGC 3561B и спиральной NGC 3561A галактик. Они расположены на расстоянии приблизительно 400 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Большая Медведица.
Гравитационный танец массивных галактик, который запечатлел «Хаббл», характеризуется вытянутым приливным хвостом из звезд и газа длиной более 362 000 световых лет. Он окружен многочисленными звездными скоплениями и карликовыми галактиками.
Столкновение галактик — медленный процесс. Он позволяет астрономам изучать самые грандиозные процессы во Вселенной, которые приводят к рождению объектов и явлений совершенно нового типа (квазаров, радиогалактик, сверхмощных источников инфракрасного излучения, гамма-всплесков и так далее).
Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.
В созвездии Стрельца наблюдают молодую, еще формирующуюся систему с обширным протопланетным диском, в котором «поведение» вещества выдает присутствие нескольких новорожденных планет. Как выяснилось, активное движение этого вещества дает новым мирам шанс когда-нибудь стать обитаемыми. Вдобавок небесные тела с полезными для жизни веществами все время разлетаются оттуда прочь и отправляются в межзвездное путешествие.
Неандертальцы процветали в Европе две сотни тысяч лет и вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Одни винят в этом Homo sapiens, которые как раз в то время появились в регионе. Другие видят причины в изменении климата. Однако неандертальцы пережили эпохи мощных оледенений. Их стоянки находят в разных климатических зонах — от лугов умеренных широт до тундры. Значит, они могли приспосабливаться к смене окружающей среды. В новой работе ученые из Франции и Великобритании протестировали климатическую гипотезу вымирания этой ветви людей.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Насколько близко друг к другу могут находиться две инопланетные цивилизации
Зачем самки кричат во время секса?
Дядя Сэм против: почему США до сих пор используют российские ракетные двигатели
Вопросы читателей (ч. 11)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии