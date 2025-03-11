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Николай Головин
Николай Головин
40 минут назад
Рейтинг: +218
Посты: 638

«Хаббл» запечатлел гравитационный танец массивных галактик 

Астрономы Европейского космического агентства опубликовали новое изображение, полученное орбитальным телескопом «Хаббл» и демонстрирующее слияние эллиптической NGC 3561B и спиральной NGC 3561A галактик. Они расположены на расстоянии приблизительно 400 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Большая Медведица.

Сообщество
# галактики
# космос
# Хаббл
Процесс слияния эллиптической NGC 3561B и спиральной NGC 3561A галактик / © NASA / ESA / M. West, Lowell Observatory / Gladys Kober, NASA & Catholic University of America
Процесс слияния эллиптической NGC 3561B и спиральной NGC 3561A галактик / © NASA / ESA / M. West, Lowell Observatory / Gladys Kober, NASA & Catholic University of America

Гравитационный танец массивных галактик, который запечатлел «Хаббл», характеризуется вытянутым приливным хвостом из звезд и газа длиной более 362 000 световых лет. Он окружен многочисленными звездными скоплениями и карликовыми галактиками.

Столкновение галактик — медленный процесс. Он позволяет астрономам изучать самые грандиозные процессы во Вселенной, которые приводят к рождению объектов и явлений совершенно нового типа (квазаров, радиогалактик, сверхмощных источников инфракрасного излучения, гамма-всплесков и так далее). 

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