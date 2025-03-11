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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +342
Посты: 602

Опубликованы лучшие снимки дикой природы, получившие награду Sony World Photography Awards 2025

Жюри международной премии Sony World Photography Awards 2025 года представило подборку 15 лучших снимков в категории «Природный мир и дикая природа».

Сообщество
# Sony
# животные
# природа
# фотографии
Снимок победителя конкурса в категории «Природный мир и дикая природа» — Эстебан Резкаллах, Франция  / © Sony World Photography Awards 2025
Снимок победителя конкурса в категории «Природный мир и дикая природа» — Эстебан Резкаллах, Франция  / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Кристофер Бейкер, США / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Кристофер Бейкер, США / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Елена Фаши, Италия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Елена Фаши, Италия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Хасан Баглар, Кипр / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Хасан Баглар, Кипр / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Педро Кребс, Перу  / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Педро Кребс, Перу  / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Джанни Майтан, Италия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Джанни Майтан, Италия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Джейк Вайрус, США / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Джейк Вайрус, США / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Питер Делани, Ирландия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Питер Делани, Ирландия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Анирбан Дутта, Индия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Анирбан Дутта, Индия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Мохаммед Анисур Рахман, Бангладеш / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Мохаммед Анисур Рахман, Бангладеш / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Тара Кин, Ирландия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Тара Кин, Ирландия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Мартин Стенхаут, Бельгия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Мартин Стенхаут, Бельгия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Клара Замурилова, Чехия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Клара Замурилова, Чехия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Хира Панджаби, Индия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Хира Панджаби, Индия / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Дэниел Ханнабусс, Великобритания / © Sony World Photography Awards 2025
Финалист конкурса — Дэниел Ханнабусс, Великобритания / © Sony World Photography Awards 2025
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