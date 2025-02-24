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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +604
Посты: 1487

Прибрежный бразильский город стал столицей небоскребов Южной Америки

В Балнеариу-Камбориу расположены четыре из пяти самых высоких зданий в Южной Америке, к которым вскоре присоединится высочайший в мире жилой небоскреб Senna Tower. Как так получилось, что Балнеариу-Камбориу стал активной площадкой для застройщиков?

Сообщество
# Бразилия
# небоскрёбы
# строительство
Прибрежная полоса Балнеариу-Камбориу с небоскребами, самое высокое здание — One Tower / © FG Empreendimentos
Прибрежная полоса Балнеариу-Камбориу с небоскребами, самое высокое здание — One Tower / © FG Empreendimentos

Балнеариу-Камбориу, расположенный на южном побережье Бразилии в штате Санта-Катарина, — сравнительно небольшой туристический город с населением примерно 150 000 человек. За последние несколько лет стал очагом строительства небоскребов, потому что местный бизнесмен Франсиско Грасиола и его сын Жан Грасиола, основавшие компанию FG Empreendimentos, скупили там 80% прибрежной недвижимости. 

Рендер башни Senna Tower, которая станет самым высоким жилым небоскребом в мире / © Lalalli Senna
Рендер башни Senna Tower, которая станет самым высоким жилым небоскребом в мире / © Lalalli Senna

Курируя более 60 компаний в сфере строительства, гостиничного бизнеса, услуг и развлечений, FG Empreendimentos сосредоточила свои усилия на строительстве восьми из 10 самых высоких башен Южной Америки.

Epic Tower в Балнеариу-Камбориу  / © FG Empreendimentos
Epic Tower в Балнеариу-Камбориу  / © FG Empreendimentos

В Балнеариу-Камбориу уже построены такие небоскребы, как One Tower (высота 280 метров), Infinity Coas (высота 235 метров), Boreal Tower (высота 241 метр) и Epic Tower (высота 191 метр). Они все входят в число самых высоких зданий Бразилии.  

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Daiton Kataro
2 часа назад
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