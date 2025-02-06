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Иран ввел в строй первый дрононсец «Шахид Бахман Багери»

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) официально ввели в строй первый корабль — носитель беспилотных летательных аппаратов, получивший название «Шахид Бахман Багери».

«Шахид Бахман Багери» / © Maxar

Новый дрононосец, который переоборудовали из бывшего контейнеровоза «Перарин» (Perarin) южнокорейской постройки, получил взлетно-посадочную полосу с аэрофинишерами и трамплином длиной 180 метров. Это позволяет запускать такие аппараты, как Qaher и Mohajer-6.

«Шахид Бахман Багери» / © FARS

Внутри корабль способен нести легкие ракетные катера и морские дроны, спускаемые и поднимаемые с помощью подъемника через люки из отсеков в левом и правом борту.

«Шахид Бахман Багери» / © FARS

«Шахид Бахман Багери» получил пусковые установки легких многоцелевых ракет Kowsar-222, а также несколько артиллерийских установок.

«Шахид Бахман Багери» / © FARS

© FARS