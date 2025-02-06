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Олег Гончар
Олег Гончар
35 минут назад
Рейтинг: +622
Посты: 1821

Иран ввел в строй первый дрононсец «Шахид Бахман Багери»

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) официально ввели в строй первый корабль — носитель беспилотных летательных аппаратов, получивший название «Шахид Бахман Багери».

Сообщество
# беспилотники
# Иран
# оружие
«Шахид Бахман Багери» / © Maxar
«Шахид Бахман Багери» / © Maxar

Новый дрононосец, который переоборудовали из бывшего контейнеровоза «Перарин» (Perarin) южнокорейской постройки, получил взлетно-посадочную полосу с аэрофинишерами и трамплином длиной 180 метров. Это позволяет запускать такие аппараты, как Qaher и Mohajer-6.

«Шахид Бахман Багери» / © FARS
«Шахид Бахман Багери» / © FARS

Внутри корабль способен нести легкие ракетные катера и морские дроны, спускаемые и поднимаемые с помощью подъемника через люки из отсеков в левом и правом борту.

«Шахид Бахман Багери» / © FARS
«Шахид Бахман Багери» / © FARS

«Шахид Бахман Багери» получил пусковые установки легких многоцелевых ракет Kowsar-222, а также несколько артиллерийских установок.

«Шахид Бахман Багери» / © FARS
«Шахид Бахман Багери» / © FARS
© FARS
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Александр Березин
11 минут назад
Alexander, "Александр, что это за реактор рпзмножитель? В РФ по договору с сша размножителей плутония нет" Вы путаете разные вещи: реактор-размножитель

Илон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будет

Vlad Ok
31 минута назад
Adriano, названная величина это как раз то расстояние что свет проходит за 12 тысяч лет :)

Выяснилось, с какого расстояния в космосе «видно» земную цивилизацию

Арт Лим
33 минуты назад
Ждём, пока подтвердать подлёдный океан у Энцелад.

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ulogin_facebook_998483030336074
44 минуты назад
Я - хобот.

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Vlad Ok
1 час назад
От перестановки ничего не изменится. Проекты делаются как делаются. Быстрее не будет. А будут на людей давить - разбегутся на более жирные зп в

Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова отправили в отставку 

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Александр, да с метаном не так быстро идёт хотя прототип двигателя ещё в 2012 году был. Все время сроки сдвигаются и по ощущениям что все обскачут нас.

Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова отправили в отставку 

YUKAN TM
2 часа назад
Detroit become human 🥶

Американская компания создаст «армию» из 100 тысяч человекоподобных роботов в течение четырех лет

Vlad Ok
2 часа назад
Юрий, как не странно но опен AI намного умнее многих работничков :))) и робот умеет 24/7 без приступов лени, прогулов запоев отпусков больничных и

Американская компания создаст «армию» из 100 тысяч человекоподобных роботов в течение четырех лет

Александр Березин
2 часа назад
Serjo, "Наказали за " метан" " это какая-то конкретная информация, или вашее предположение? Так-то вроде метан никто не сворачивает, по крайней мере,

Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова отправили в отставку 

Кирилл Цветков
3 часа назад
Какие выводы то? Статья сама себя повторяет два раза в тексте

Физики изучили смерть Вселенной из-за состояния ложного вакуума на квантовом компьютере

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Наказали за " метан" который после 2030 будет у всех. Европа Ariane NEX, Китай Великий поход 9, 150 тонн США, Starship, Neutron, New Glenn, New Armstrong, Terran P. У индусов Южная

Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова отправили в отставку 

Александр Панов
3 часа назад
А что находится в данном радиусе. Какие звёзды?

Выяснилось, с какого расстояния в космосе «видно» земную цивилизацию

Serjo Djachkowski
3 часа назад
До управляемого термоядерного синтеза осталось 30 лет. "Постоянная Капицы"

Проведено исследование ядерного синтеза протон-бор, при котором не выделяются нейтроны

Лана Пренципал
4 часа назад
Наконец-то динозавры подвинулись и пропустили вперед молодого. Но.. экономист?..

Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова отправили в отставку 

Иван Колупаев
4 часа назад
Adriano, для того чтобы свет прошел расстояние должно пройти и соответствующее время. Не так уж трудно связать эти две величины. И радиус обнаружения о

Выяснилось, с какого расстояния в космосе «видно» земную цивилизацию

serega da
5 часов назад
Сергей, считается легко по размеру световых колбочек на сетчатке глаза, и углу преломления света в кристаллике. Качество, Разрешающая способность

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

serega da
5 часов назад
Adriano, похоже, автор статьи тоже этого не понимает. Он мог бы указать в статье, что обнаружить нас можно только состояние там около 30 световых лет, ну

Выяснилось, с какого расстояния в космосе «видно» земную цивилизацию

Игорь Коняшов
5 часов назад
Alexander, Ваш уровень компетенции не предполагает осмысленной дискуссии, но я попробую) 1) Про реакторы на быстрых нейтронах (БН-600, БН-800 у нас,

Илон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будет

Nikita Lazarenko
5 часов назад
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