Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай спустил на воду первый десантный корабль, оснащенный катапультой для запуска современных БПЛА
В Китае 27 декабря состоялась церемония спуска на воду первого сверхбольшого десантного корабля «Тип 076» под названием «Сычуань». Он не похож ни на один другой большой палубный десантный корабль, поскольку оснащен катапультой для запуска современных беспилотных летательных аппаратов.
Номинальное водоизмещение корабля «Сычуань» составляет 40 000 тонн, длина — 260 метров, а ширина полетной палубы — около 45 метров.
Корабль оснащен полноразмерной полетной палубой и построен по двухостровной схеме палубных надстроек. Он способен перевозить самолеты, вертолеты и амфибийную технику.
«Сычуань» вооружили тремя зенитными артиллерийскими комплексами «Тип 1130» (по бортам и на корме), тремя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса малой дальности «Хайхунци-10» (на навигационном мостике и на корме) и пусковыми установками для запуска ложных целей «Тип 724-4».
Группа климатологов проанализировала массив спутниковых снимков озер и водохранилищ по всей планете, сделанных с 1984 по 2021 год. Ученые обратили внимание на цвет поверхности водоемов и выяснили, что у большинства он изменился — преимущественно в сторону коротковолнового диапазона. Иными словами, экология десятков тысяч озер оказалась нестабильной.
Астронавтам новой лунной программы «Артемида» предстоит работать совсем не в тех условиях освещения, в каких по Луне ходили их легендарные предшественники — члены экипажей «Аполлонов». Будущие высадки должны состояться в полярном регионе, где Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, а значит, постоянно слепит глаза и при этом отбрасывает длинные тени, в которых практически ничего не видно. В NASA признались, что упустили из виду этот аспект при планировании миссий.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Группа климатологов проанализировала массив спутниковых снимков озер и водохранилищ по всей планете, сделанных с 1984 по 2021 год. Ученые обратили внимание на цвет поверхности водоемов и выяснили, что у большинства он изменился — преимущественно в сторону коротковолнового диапазона. Иными словами, экология десятков тысяч озер оказалась нестабильной.
Астронавтам новой лунной программы «Артемида» предстоит работать совсем не в тех условиях освещения, в каких по Луне ходили их легендарные предшественники — члены экипажей «Аполлонов». Будущие высадки должны состояться в полярном регионе, где Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, а значит, постоянно слепит глаза и при этом отбрасывает длинные тени, в которых практически ничего не видно. В NASA признались, что упустили из виду этот аспект при планировании миссий.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Манящее будущее
Что такое Большой отскок
Вопросы читателей (ч. 10)
Вопросы читателей (ч. 4)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии