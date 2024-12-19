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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
42 минуты назад
Рейтинг: +937
Посты: 1953

«Хаббл» получил изображение галактики, напоминающей огромный глаз

Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение спиральной галактики NGC 2566. Она расположена на расстоянии 76 миллионов световых лет от нашей планеты, по направлению к созвездию Корма.

Сообщество
# галактики
# Хаббл
Галактика NGC 2566 в объективе телескопа «Хаббл» / © ESA / Hubble & NASA, D. Thilker
Галактика NGC 2566 в объективе телескопа «Хаббл» / © ESA / Hubble & NASA, D. Thilker

Через центр галактики NGC 2566 тянется заметная полоса звезд, а из каждого ее конца выходят спиральные рукава. Поскольку NGC 2566 немного наклонена по отношению к наблюдателю, ее диск приобретает миндалевидную форму, что придает галактике сходство с глазом человека.

Это изображение NGC 2566 получили в рамках изучения звездных скоплений и регионов активного звездообразования.

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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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