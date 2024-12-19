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Тайконавты совершили самый продолжительный в истории выход в открытый космос

Члены экспедиции «Шэньчжоу-19» — китайские космонавты Цай Сюйчжэ ​​и Сун Линдун, которые находятся на борту космической станции «Тяньгун» — 17 декабря совершили первый выход в открытый космос в рамках своей полетной миссии.

Китайские космонавты Цай Сюйчжэ ​​и Сун Линдун работают в открытом космосе / © CMSEO

Продолжительность выхода в открытый космос составила девять часов и шесть минут, что превзошло предыдущий рекорд в восемь часов 56 минут, установленный астронавтами NASA Джеймсом Воссом и Сьюзан Хелмс в 2001 году, во время миссии STS-102.

Тайконавты, облаченные в скафандры для внекорабельной деятельности «Фэйтянь», выполнили множество задач, включая установку устройств для защиты от космического мусора.

Ранее Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило, что скафандры «Фэйтянь» рассчитаны на работу в открытом космосе в течение восьми часов, а срок их службы составляет три года.