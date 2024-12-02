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Олег Гончар
Олег Гончар
8 минут назад
Рейтинг: +620
Посты: 1735

Американец переоборудовал ракетную шахту в жилой объект

Житель штата Арканзас превратил выведенную из эксплуатации ракетную шахту в отель.

Сообщество
# оружие
# ракеты
# строительство
Переоборудованная ракетная шахта / © GT Hill 
Переоборудованная ракетная шахта / © GT Hill 

Житель США Г. Т. Хилл купил заброшенную в 1979 году ракетную шахту за 90 000 долларов, а затем потратил еще почти миллион, чтобы превратить свою недвижимость в уникальный объект для сдачи в аренду.

Переоборудованная ракетная шахта / © GT Hill
Переоборудованная ракетная шахта / © GT Hill

Конечный продукт, названный Titan II, представляет собой жилое пространство площадью 325 квадратных метров, расположенное на глубине 45 метров под землей. Хилл сообщил, что известные блогеры активно бронируют Titan II для проведения праздников. 

Переоборудованная ракетная шахта / © GT Hill
Переоборудованная ракетная шахта / © GT Hill

В случае конца света у Хилла будет идеальное место, где он сможет найти убежище для себя и своей семьи, если, конечно, кто-нибудь его не забронирует.

Переоборудованная ракетная шахта / © GT Hill  
Переоборудованная ракетная шахта / © GT Hill  
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