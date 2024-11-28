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Александр Речкин
Александр Речкин
12 часов назад
Рейтинг: +446
Посты: 1159

Названа дата запуска станции «Луна-26»

Гендиректор Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина Дмитрий Яременко сообщил, что запуск аппарата «Луна-26» запланирован на сентябрь 2027 года с резервной датой в октябре

Сообщество
# космос
# Луна
# Луна-26
# Роскосмос
Изображение станции «Луна-26» / © «Роскосмос»
Изображение станции «Луна-26» / © «Роскосмос»

Согласно плану миссии, «Луна-26» проведет комплексное исследование естественного спутника Земли с орбиты: рельефа, состава поверхности, внутренней структуры, а также плазменного окружения. Составленная с помощью обработки стереоизображений и анализа освещенности универсальная карта Луны потребуется для будущих лунных миссий.

Дмитрий Яременко также рассказал, что за аппаратом «Луна-26» последует станция «Луна-27», которая совершит посадку в районе южного полюса спутника нашей планеты. Место уже предварительно выбрали. Там, где сядет «Луна-27», собираются построить международную лунную станцию.

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Alex KoSa
19 часов назад
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