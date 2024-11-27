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ESA заинтересовалось разработкой многоразовой сверхтяжелой ракеты

Концепт ракеты / © CNES / Oeil du Chat

В рамках инициативы программы Pathfinder Европейское космическое агентство объявило о проведении исследования в «критических потребностях Европы в изучении космического пространства за пределами низкой околоземной орбиты, обеспечивая при этом более широкие возможности использования космоса для удовлетворения растущих рыночных возможностей».

Более подробный план, скорее всего, станет частью предложения, представленного государствам-членам на следующем заседании совета ESA на уровне министров в конце 2025 года, где будет выделено финансирование для его выполнения.

В настоящее время только две ракеты могут доставлять 60 тонн или более на низкую околоземную орбиту: Falcon Heavy и Space Launch System (SLS). New Glenn компании Blue Origin, дебют которой ожидается в конце 2024 или начале 2025 года, сможет доставлять до 45 тонн на низкую околоземную орбиту.