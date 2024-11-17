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NASA развеяло слухи о проблемах со здоровьем экипажа Starliner
Недавно целый ряд западных таблоидов, таких как New York Post и Daily Mail, начали распространять информацию о том, что астронавты NASA Сунита Уильямс и Бутч Уилмор сильно похудели и врачи американского космического агентства стали пристально следить за их здоровьем.
В ответ на эти заявления сначала выступила сама Уильямс, отметив, что с ней все в порядке. Затем в ситуацию вмешалось NASA. Главный специалист по здравоохранению и медицине космического агентства Дж. Д. Полк отверг слухи о проблемах со здоровьем астронавтов, заявив, что они пребывают «в абсолютно превосходном здравии и хорошем состоянии».
Сунита Уильямс и Бутч Уилмор застряли на МКС из-за технических проблем с космическим кораблем Starliner компании Boeing. По изначальному плану миссии они должны были провести в космосе чуть больше недели, однако находятся на орбитальном форпосте уже почти полгода и вернутся домой только зимой.
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