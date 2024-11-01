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Вершина японской горы Фудзияма впервые за 130 лет не покрылась снегом в октябре

Метеорологическое бюро Кофу в Японии с момента своего основания в 1894 году ежегодно объявляет о первом снеге на горе Фудзияма. Но на этот раз оно не сделало объявления, сославшись на необычайно теплую погоду.

Вершина японской горы Фудзияма / © Kyodo News / Getty Images

Вершина самой высокой горы Японии — Фудзияма — обычно покрывается снегом к началу октября, но пока что снежная шапка не сформировалась.

Эксперты отметили, что причина отсутствия осадков в необычайно теплой погоде, которая установилась в Японии.