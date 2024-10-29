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В Китае рассказали, какой станет космическая станция ​​«Тяньгун» в будущем

КНР уже почти два года успешно эксплуатирует свою орбитальную станцию ​​«Тяньгун» и стремится расширить ее возможности с помощью новых модулей и космических аппаратов.

Китайская модульная космическая станция «Тяньгун» / © CAST

Трехмодульную космическую станцию «Тяньгун» полностью собрали в ноябре 2022 года с прибытием научного модуля «Мэнтянь». Однако, похоже, вскоре станция снова вырастет.

Председатель комитета по науке и технологиям Китайской академии космических технологий (CAST) Ли Мин сообщил, что CAST спроектировала и изготовила новые модули для «Тяньгун».

Модернизация «Тяньгун» будет проходить в несколько этапов. Первым шагом станет обновление основного модуля станции «Тяньхэ», чтобы он получил возможность принимать дополнительные модули и разрабатываемый в Китае универсальный космический корабль «Мэнчжоу», который сможет отправлять людей на Луну и на орбитальный форпост.

Кроме того, «Тяньгун» оснастят орбитальным оптическим телескопом под названием Xuntian. Он будет работать независимо от станции, но в случае необходимости сможет быть пристыкован к ней для ремонта, технического обслуживания или модернизации.