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Арсенал ядерного оружия Китая вырос быстрее, чем прогнозировали в Пентагоне
В новом отчете разведывательного управления Министерства обороны США говорится, что Китай проводит самые быстрые увеличиние и модернизацию ядерных сил в своей истории.
В 2020 году, по оценке Пентагона, у Китая было приблизительно 200 боеголовок, а к концу десятилетия их число должно было увеличится как минимум вдвое. Теперь, как сообщило разведывательное управление США, КНР уже достигла 500 единиц и к 2030 году будет иметь более 1000 боеголовок. Правда, ее арсенал по-прежнему намного уступает арсеналу США или России.
Эксперты предположили, что Китай ведет разработку «маломощных» ядерных боеголовок, которые можно применить на поле боя, а не только как сдерживающее средство.
Наибольшее беспокойство у Пентагона в последнее время вызывает 2027 год — столетие создания Народно-освободительной армии Китая. Тогда, по мнению американских военных, КНР может принять меры против Тайваня.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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