  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 июля, 11:50
Марк Чернов
1

Крошечные зубы переписали историю расселения древнейших предков приматов

❋ 4.2

Крошечные ископаемые зубы, обнаруженные в штате Колорадо, принадлежат пургаториусу (Purgatorius) — самому раннему из известных родственников всех приматов, включая человека. Возраст находки составляет около 65,9 миллионов лет. Это открытие доказывает, что архаичные приматы появились на севере Северной Америки сразу после массового вымирания динозавров и начали стремительно мигрировать в южном направлении.

Палеонтология
# Палеонтология
# приматы
# происхождение человека
# эволюция
Окаменевший зуб Purgatorius, найденный в Колорадо
Окаменевший зуб Purgatorius, найденный в Колорадо / © Dr. Stephen Chester

Пургаториус представлял собой крошечное древесное млекопитающее размером с землеройку. На протяжении последних десятилетий его древнейшие окаменелости находили исключительно на севере континента — в Монтане и на юго-западе Канады. В то же время в южных штатах США ученые обнаруживали богатое разнообразие родственных приматов, но все эти находки были примерно на два миллиона лет моложе. Этот географический и временной разрыв долгое время оставался неразрешимой загадкой для науки.

Палеонтологи предполагали, что пургаториусы не могли расселиться южнее из-за тотального уничтожения лесов после падения астероида. Однако новые ботанические данные коллег-палеоботаников показали, что растительность на континенте восстановилась очень быстро. Это натолкнуло ученых на мысль, что следы предков приматов в южных регионах палеонтологи просто пропускали из-за специфики прежних методов поиска.

Чтобы проверить эту гипотезу, интерны и волонтеры провели колоссальную работу на участке Коррал-Блаффс, принадлежащем городу Колорадо-Спрингс. Вместо традиционного для занимающихся динозаврами палеонтологов визуального осмотра земли, который эффективен только для крупных костей динозавров или рептилий, авторы применили метод интенсивной промывки и мелкодисперсного просеивания осадочных пород через специальные сита.

Проект стоимостью почти три миллиона долларов был профинансирован Национальным научным фондом США специально для изучения того, как именно жизнь на планете восстанавливалась после «самого худшего дня в истории Земли». Подробные результаты исследования палеонтологов из Бруклинского колледжа (США) и Денверского музея природы и науки (США) опубликовал Journal of Vertebrate Paleontology.

Помимо сотен остатков древних рыб, крокодилов и черепах, ученым удалось совершить главное открытие — найти несколько коренных зубов пургаториуса. Более того, детальный анатомический анализ показал, что уникальное сочетание черт на жевательной поверхности находок не совпадает ни с одним известным типом пургаториусов. Ученые рассчитывают, что обнаружение дополнительных фрагментов челюстей позволит официально объявить об открытии абсолютно нового, самого эволюционно древнего вида в нашей родословной.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Марк Чернов
37 статей
Палеонтология
# Палеонтология
# приматы
# происхождение человека
# эволюция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Русская письменность от Средневековья к Новому времени
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Зоосад древневосточной мифологии
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
04 Июл
700
Пчелиная республика: тайны цивилизации в сотах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Как птицы понимают город
Политехнический музей
Москва
Экскурсия
04 Июл
Бесплатно
Космические города России
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Июл
Бесплатно
Тридцати веков кумир: Гомер и современность
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июл
1200
Нейробиология боли
Medio Modo
Москва
Экскурсия
05 Июл
Бесплатно
Москва: город, устремленный в небо
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Июл
700
Собрано без инструкции: почему эволюция делает странных, нелепых и… гениальных существ
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 июля, 11:54
Марк Чернов

Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров

Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.

История
# Древний Рим
# инженерия
# инструменты
# история
# Римская империя
3 июля, 12:20
Татьяна Зайцева

Ученые раскрыли загадку краба в бутылке

Японские исследователи выловили у берегов Окинавы пластиковую бутылку с узким горлышком, внутри которой сидел большой живой краб. В итоге ученые смогли найти ответы на несколько возникших в связи с этой находкой вопросов: как краб попал в бутылку, сколько там находился и как ему удалось выжить?

Биология
# загрязнение окружающей среды
# крабы
# море
# пластиковые бутылки
4 июля, 09:30
Любовь С.

Древнейшие звезды Млечного Пути помогли уточнить возраст Вселенной

Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.

Астрономия
# вселенная
# звезды
# постоянная Хаббла
# спектроскопия
# стандартная космологическая модель
1 июля, 11:54
Марк Чернов

Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров

Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.

История
# Древний Рим
# инженерия
# инструменты
# история
# Римская империя
28 июня, 16:58
Alexander Baulin

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.

С точки зрения науки
# NASA
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
# марс
# освоение космоса
# терраформирование Марса
# технологии
Выбор редакции
30 июня, 16:52
Понамарева Валерия

Карликовому соколу понадобилось меньше квадратного километра для выкармливания птенцов

Самый маленький дневной хищник Африки впервые попал под наблюдение с помощью GPS-трекеров. Ученые выяснили, что для выкармливания птенцов ему нужен участок почти в 14 раз меньше, чем у степной пустельги — ближайшего «рекордсмена» среди изученных птиц.

Биология
# GPS-данные
# африка
# охота
# сокол
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Крошечные зубы переписали историю расселения древнейших предков приматов

    4 июля, 11:50

  2. Древнейшие звезды Млечного Пути помогли уточнить возраст Вселенной

    4 июля, 09:30

  3. Фотоника снимает технические ограничения для нейроморфных вычислений

    3 июля, 14:55

  4. В космических пустынях нашли целые группы гравитационно связанных галактик

    3 июля, 14:28
Выбор редакции

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

28 июня, 16:58

Последние комментарии

Лана Пренципал
51 секунда назад
Сидение на корточках не пережимает сосуды в ногах?.. Очень сомнительное заявление. Личный опыт, в том числе в виде спорта где много стоек и

Врачи рассчитали, как связаны часы сидения и вероятность умереть от рака

Альберт Бурыкин
41 минута назад
Иван, дед из 20 века Сартр так и сказал: "Ад это другие". Но люди собираются вместе не только для лучшей защиты. Быть частью семьи и общества - тоже наше

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Atribut lox
1 час назад
Все таки Крым русский)

Сколько часов нужно работать жителям Европы, чтобы купить GTA VI

Александр Старовойтов...
1 час назад
Стёпа, не совсем. Например производство истребителя 5 поколения в РФ стоит в разы меньше с теми же показателями в США

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Александр Старовойтов...
1 час назад
Константин, как раз таки все наоборот. Номинал включает любую накрутку через услуги, ППС учитывает реальный сектор экономики

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Дэн М
2 часа назад
Рейтинг ппс лажа, просто потому, что не может эммитент основной валюты быть на любом месте кроме первого. Ввп рейтинг это доказывает

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Сергей Механик
3 часа назад
Однако вертолёты в нынешних войнах заметно не так актуальны.

Самые быстрые вертолеты в мире

Сергей Механик
3 часа назад
Autotrade222, не вижу смысла углубленно обсуждать технологии дорожного строительства. Этим давно у занимаются соответствующие НИИ и им подобные

Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров

Виталий
4 часа назад
Vincenzo, во всей европе реальные деньги это 1/3 от этих цифр, раньше были европейские королевства ,а сейчас ,,союз,, но ничего не изменилось, европейский

Сколько часов нужно работать жителям Европы, чтобы купить GTA VI

Михаил Морозов
4 часа назад
Евгений, москвичи минусуют

Сколько часов нужно работать жителям Европы, чтобы купить GTA VI

SSkol Ivok
7 часов назад
Suzuki из Кореи? Мдээээ....

Рейтинг крупнейших автопроизводителей мира 

Гаджи Ну
9 часов назад
Меня забавит как тут русские обсуждают номинал Индии,а что с вашей экономикой РФ?))

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Иван Колупаев
9 часов назад
Кирилл, если к самолету за 35 лямов добавить вагон ракет по 1 лям по-твоему цена должна остаться прежней? 😁 Чего доказать-то хочешь? Что Су-35 дорогой

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Алексей Попов
10 часов назад
Дмитрий, там градация населения большая. Это по ППС. И надо учитывать что Индия, третья страна в мире а космосе! Они отправили поверхностную станцию

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Стёпа Соловьёв
10 часов назад
Дмитрий, это подводные камни расчета по покупательской способности. Тут берут условно стоимость ВВП и делают попраку на разницу стоимости.

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Егор Новиков
11 часов назад
Alex, географически частично да. Столица и большая часть населения живёт именно в Европе

Сколько часов нужно работать жителям Европы, чтобы купить GTA VI

Кирилл Канаев
11 часов назад
Иван,1) Домен любой страны купить не проблема тот же РТ много раз ловили на этом 2) Дату публикации ты конечно не смотришь 3) Вот тебе тоже обзор от

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Дмитрий Елонен
14 часов назад
На счёт Индии реально рассмешил. Третье место🤣. Как считали? В стране нищета дикая у большинства населения. Может обед там в условной забегаловке

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Иван Колупаев
14 часов назад
Кирилл, стоимость Су-35 от 35 до 100 млн в зависимости от комплектации и условий контракта. За 35-40 млн он поставляется ВКС РФ, за 85-104 млн на экспорт. В

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Сяоми Редми
14 часов назад
Самоизоляция

Ученые раскрыли загадку краба в бутылке

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Ошибка авторизации
По закону на российских сайтах теперь нельзя авторизовываться с помощью иностранных сервисов. Используйте другой способ или восстановите доступ по почте.
Восстановить доступ
Войти по-другому
Вход через почту
Введите привязанную к соцсети почту, чтобы восстановить доступ или получить одноразовую ссылку для входа на сайт.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно