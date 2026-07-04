Крошечные зубы переписали историю расселения древнейших предков приматов

Крошечные ископаемые зубы, обнаруженные в штате Колорадо, принадлежат пургаториусу (Purgatorius) — самому раннему из известных родственников всех приматов, включая человека. Возраст находки составляет около 65,9 миллионов лет. Это открытие доказывает, что архаичные приматы появились на севере Северной Америки сразу после массового вымирания динозавров и начали стремительно мигрировать в южном направлении.

Пургаториус представлял собой крошечное древесное млекопитающее размером с землеройку. На протяжении последних десятилетий его древнейшие окаменелости находили исключительно на севере континента — в Монтане и на юго-западе Канады. В то же время в южных штатах США ученые обнаруживали богатое разнообразие родственных приматов, но все эти находки были примерно на два миллиона лет моложе. Этот географический и временной разрыв долгое время оставался неразрешимой загадкой для науки.

Палеонтологи предполагали, что пургаториусы не могли расселиться южнее из-за тотального уничтожения лесов после падения астероида. Однако новые ботанические данные коллег-палеоботаников показали, что растительность на континенте восстановилась очень быстро. Это натолкнуло ученых на мысль, что следы предков приматов в южных регионах палеонтологи просто пропускали из-за специфики прежних методов поиска.

Чтобы проверить эту гипотезу, интерны и волонтеры провели колоссальную работу на участке Коррал-Блаффс, принадлежащем городу Колорадо-Спрингс. Вместо традиционного для занимающихся динозаврами палеонтологов визуального осмотра земли, который эффективен только для крупных костей динозавров или рептилий, авторы применили метод интенсивной промывки и мелкодисперсного просеивания осадочных пород через специальные сита.

Проект стоимостью почти три миллиона долларов был профинансирован Национальным научным фондом США специально для изучения того, как именно жизнь на планете восстанавливалась после «самого худшего дня в истории Земли». Подробные результаты исследования палеонтологов из Бруклинского колледжа (США) и Денверского музея природы и науки (США) опубликовал Journal of Vertebrate Paleontology.

Помимо сотен остатков древних рыб, крокодилов и черепах, ученым удалось совершить главное открытие — найти несколько коренных зубов пургаториуса. Более того, детальный анатомический анализ показал, что уникальное сочетание черт на жевательной поверхности находок не совпадает ни с одним известным типом пургаториусов. Ученые рассчитывают, что обнаружение дополнительных фрагментов челюстей позволит официально объявить об открытии абсолютно нового, самого эволюционно древнего вида в нашей родословной.

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