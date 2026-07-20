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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
20 июля, 13:10
Рейтинг: +974
Посты: 2067

Китай проведет первый удар по астероиду: цель — не как у DART, а сложнее и опаснее

Китай изучает возможность проведения первой орбитальной миссии по защите Земли от астероидов с использованием кинетического удара.

Сообщество
# астероиды
# Китай
# космос
# технологии
Художественное изображение околоземного астероида / © VCG
Художественное изображение околоземного астероида / © VCG

В отличие от американской миссии DART, которая в 2022 году успешно изменила орбиту сравнительно хорошо изученного астероида, китайские специалисты намерены испытать технологию на значительно меньшем и менее исследованном объекте, представляющем более реалистичную потенциальную угрозу для нашей планеты.

По данным источников, связанных с китайской космической отраслью, целью эксперимента может стать околоземный астероид диаметром около 30 метров. Такой сценарий считается гораздо ближе к реальным условиям планетарной защиты, поскольку именно небольшие астероиды представляют наибольшую проблему: они встречаются значительно чаще крупных небесных тел, но гораздо хуже обнаруживаются современными средствами наблюдения.

Американская миссия DART (Double Asteroid Redirection Test) в сентябре 2022 года поразила 160-метровый спутник Диморф системы двойного астероида Дидим со скоростью примерно шесть километров в секунду, впервые продемонстрировав, что кинетический удар способен изменить орбиту небесного тела.

Китайский проект предполагает более сложную задачу. Помимо проверки возможности отклонения астероида, ученые хотят изучить последствия частичного разрушения его структуры после удара. По расчетам, аппарат столкнется с целью на скорости примерно девять километров в секунду, когда астероид будет находиться примерно в 10 миллионах километров от Земли.

Разработчики сформулировали четыре ключевые задачи миссии: точно попасть в цель, эффективно передать импульс, максимально точно измерить результаты и полностью объяснить полученные данные. Для этого предстоит проверить технологии высокоскоростного столкновения, наблюдения за последствиями удара и оценки изменения орбиты астероида.

В качестве основной цели рассматривается астероид 2015 XF261. По имеющимся оценкам, его диаметр составляет около 30 метров, однако точные размеры, форма, состав и особенности вращения остаются неизвестными из-за ограниченного количества наблюдений.

Концепт миссии предусматривает запуск сразу двух космических аппаратов — наблюдателя и ударного модуля. Аппарат-наблюдатель прибудет к астероиду за несколько месяцев до столкновения, проведет его детальное исследование и определит физические характеристики. Затем ударный аппарат врежется в небесное тело, а наблюдатель совместно с наземными телескопами зафиксирует столкновение и оценит изменения траектории полета астероида.

Пока остается неизвестным, приведет ли удар исключительно к изменению орбиты или же вызовет частичное разрушение астероида. Ответить на этот вопрос смогут только будущие эксперименты и дополнительные исследования.

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