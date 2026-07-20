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«Экологичная» замена в автокондиционерах оказалась неожиданным источником «вечных химикатов»

Новое исследование показывает, что хладагент HFO-1234yf, который позиционировался как безопасная альтернатива предыдущему поколению охлаждающих жидкостей, может вносить до 75% вклада в образование стойкого токсичного соединения — трифторуксусной кислоты.

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Автомобильная индустрия взяла курс на «озеленение» — и одним из шагов стала замена хладагента HFC-134a на HFO-1234yf. Первый потенциально мог сильно повлиять на климат, второй же обещал быть куда более дружелюбным к атмосфере. С 2017 года HFO-1234yf стали использовать для большинства новых машин.

Однако, как выяснили ученые из Бристольского университета (Великобритания), у этой медали есть обратная сторона. Их работа, опубликованная в журнале Environmental Science & Technology Letters, показывает: HFO-1234yf при распаде в воздухе превращается в трифторуксусную кислоту (TFA) — соединение из семейства PFAS, которые часто называют «вечными химикатами». Многие соединения семейства не разлагаются в природе десятилетиями и накапливаются в воде, почве и живых организмах.

Исследователи построили глобальную компьютерную модель, которая отслеживает перемещение химикатов в атмосфере, и сверили ее с данными международной сети мониторинга AGAGE. Результат удивил ученых.

Да, старого хладагента HFC-134a сегодня выбрасывается в атмосферу примерно в 22 раза больше, чем его преемника. Однако новый HFO-1234yf разлагается гораздо быстрее, и главное — выход TFA из него существенно выше. В итоге, по расчетам, именно он уже сейчас обеспечивает до трех четвертей всей трифторуксусной кислоты, образующейся от обоих типов хладагентов.

Особенно тревожная ситуация складывается в Европе. Модель показала, что в некоторых регионах Старого Света выпадение TFA от использования нового хладагента может быть в 3,6 раза выше, чем если бы продолжали использовать старый. В зоне риска — Италия, отдельные районы Германии, Австрии, Швейцарии и Франции.

И это только начало. Производство и применение HFO-1234yf нарастает по всему миру, а значит, его влияние на загрязнение окружающей среды TFA будет только усиливаться. При этом, как отмечают авторы, глобальной системы мониторинга концентраций этого соединения в атмосфере пока нет. А значит, исследователи не до конца понимают, с чем имеют дело.

Доктор Рейн Холланд, ведущий автор исследования, признается: «Мы сами не ожидали, что вклад HFO-1234yf окажется настолько весомым. При том, что его пока выбрасывают гораздо меньше, чем предшественника, он уже превращается в одного из главных поставщиков TFA в атмосферу».

Статья появилась вскоре после важного события: в июне 2026 года Европейское химическое агентство (ECHA) рекомендовало признать трифторуксусную кислоту токсичным соединением, влияющим на репродуктивное здоровье, и классифицировать ее как стойкий и подвижный загрязнитель. Это значит, что проблема становится не только экологической, но и медицинской.

Получается парадокс: стремясь снизить углеродный след, человечество может незаметно для себя увеличить химическую нагрузку на планету. Исследователи призывают не закрывать глаза на эту проблему и срочно налаживать систему контроля за новым хладагентом.