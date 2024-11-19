Какао-бобы защитили сосуды от жиров при стрессе

Во время стресса у людей обычно наблюдаются нарушения пищевого поведения. Так, они становятся менее разборчивыми в еде и проявляют склонность к жирной пище, что, в свою очередь, отражается на состоянии сосудов. Защитить их в таком случае помогает употребление какао, содержащего флаванолы. Эти натуральные соединения известны своими антиоксидантными и полезными свойствами. Ученые из Великобритании установили, что они смягчают негативное воздействие жиров на сердечно-сосудистую систему.

Флаванолы встречаются, помимо бобов какао, в зеленом чае, в различных фруктах, овощах, орехах и ягодах. Исследователи из Бирмингемского университета сосредоточились на анализе приема здоровыми взрослыми людьми какао с высоким и низким содержанием полезного органического вещества.

В эксперименте участвовали 11 мужчин и 12 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Они съедали на завтрак два круассана с 10 граммами соленого масла и полтора ломтика сыра чеддер (что в общей сложности составляло 56,5 грамма жира). Прием пищи дополнялся какао-напитком. В одном случае в стакане (250 миллилитров) молока растворяли 12 граммов алкализованного (прошедшего обработку щелочью при высоких температурах) какао-порошка, содержащего до 5,6 миллиграмма флаванолов на порцию. В другом — неалкализованного, содержащего 695 миллиграммов. Как пояснили авторы исследования, процесс алкализации, который применяют для усиления вкуса при приготовлении шоколада или кондитерских изделий, снижает процент нужных органических соединений.

Затем ученые устраивали полуторачасовой перерыв для участников, в течение которого те могли заняться собственной работой или посмотреть документальный фильм о природе. В это время группа также заполняла анкеты, где оценивала свое настроение, а медики замеряли у мужчин и женщин показатели кровотока в предплечье, сердечно-сосудистой активности и префронтальной коры головного мозга (ссылка) с помощью ближней инфракрасной спектроскопии (неинвазивный и безопасный метод).

После этого участники на протяжении восьми минут выполняли нейропсихологический тест PASAT (Paced Auditor Serial Addition). Он разработан специально для оценки когнитивных функций: концентрации внимания, скорости обработки информации и вычислительных способностей. Испытуемые последовательно складывали представленные однозначные числа с предыдущими услышанными на скорость, при этом интервалы времени на задание сокращались каждые две минуты: с 2,8 до 1,6 секунды. Участники думали, что они соревнуются и за каждый неправильный ответ теряют баллы. Это заставляло их нервничать, что ученые сопоставляют с умственным стрессом.

И во время испытаний, и после них исследователи тоже оценивали физическое состояние участников, их настроение, энергию и усталость. Выяснилось, что у группы, употребившей какао-напиток с низким содержанием флаванолов, транспортная функция сердечно-сосудистой системы, обеспечивающая циркуляцию крови, ослабевала во время стресса и оставалась на этом уровне еще полтора часа после него. В то же время употребление напитка с высоким содержанием флаванолов предотвратило влияние жирной пищи на качество кровотока.

Результаты исследования указывают на возможность подбора диеты для защиты сосудистой системы во время стресса. Научная работа опубликована в журнале Food & Function.

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