Новый метод анализа нашел скрытые закономерности в больших массивах данных

Ученые из РТУ МИРЭА представили инновационный подход к анализу информации, который позволяет находить скрытые связи и закономерности в больших массивах данных. Метод, названный «информационным онтологическим моделированием», сочетает в себе технологии информационного поиска и логического анализа, что делает его уникальным инструментом для извлечения знаний. Разработку можно будет применить в разных сферах: от медицины и экологии до финансов и искусственного интеллекта.

Как отмечает Виктор Цветков, профессор кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА: «Наш метод позволяет не просто находить отдельные данные, а выявлять целые группы связанных объектов и анализировать их взаимосвязи. Это открывает новые возможности для науки, бизнеса и государственного управления».

Традиционные методы анализа данных часто ограничиваются поиском отдельных элементов, но разработка РТУ МИРЭА идет дальше. Она позволяет находить целые кластеры информации, выявлять скрытые закономерности и даже предсказывать функциональные зависимости между объектами. Это особенно актуально в эпоху больших данных, когда ручной анализ становится невозможным.

Никита Курдюков, аспирант кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА, подчеркивает: «Мы используем качественно-количественные переходы, что позволяет переходить от описания закономерностей к точным математическим зависимостям. Это ключ к автоматизации процессов принятия решений».

Разработка уже вызвала интерес в научном сообществе, так как она может быть применена в самых разных сферах: от медицины и экологии до финансов и искусственного интеллекта. Уникальность метода заключается в его универсальности и способности работать с разными типами данных, включая тексты, изображения и числовые массивы.

Результаты исследования опубликованы в Russian Technological Journal. РТУ МИРЭА продолжает развивать это направление, планируя внедрить метод в реальные проекты уже в ближайшие годы. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать сложные технологии доступными и полезными для общества.

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РТУ МИРЭА 66 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».