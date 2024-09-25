От простуды, пыли и для крепкого сна: в ПНИПУ назвали лучшие растения для спальни и дома

С началом отопительного сезона домашний микроклимат нарушается, а скопившиеся за лето пыль и грязь с улицы проникают в квартиру. Поддерживать здоровье экосистемы под родной крышей помогут растения. Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ и преподаватель биологии Политехнической школы, назвал самые лучшие комнатные культуры для спальни, рассказал, какие виды обеззараживают воздух, почему диффенбахия, олеандр и монстера не подходят для семей с животными и маленькими детьми, что за растения борются с загрязнениями с улицы и нужно ли ставить кактус рядом с компьютером.

«Растения не только выполняют свои функции, находясь в экосистеме, но и в наших квартирах. Всем известно, что в результате фотосинтеза растения выделяют побочный продукт — кислород. Но у них есть и другие полезные способности. Так, растения поглощают пыль и углекислый газ, способствуют увлажнению воздуха, снятию стресса и улучшению самочувствия», — отмечает Никита Кифель.

Цитрусовые — от простуды

С точки зрения избавления от различных микробов и бактерий в воздухе подходят цитрусовые растения, среди которых в наших домах получили наибольшее распространение лимоны. Самые популярные сорта: китайский карлик (Майер/Мейера) — компактное дерево высотой до 100 см с густой и привлекательной листвой, Курский и Новогрузинский — достигают порой двух метров, приносят крупные ароматные плоды, Павловский (кустообразный), Майкопский, Эврика (характеризуется быстрым ростом) и Дженоа — это высокоурожайное карликовое деревце, лимоны которого с нежной мякотью и ароматной цедрой.

Лимоны не слишком прихотливы в уходе. В магазинах можно найти специальный субстрат для цитрусовых растений, который легкий и имеет нейтральный или слабокислый pH. Если вы хотите приготовить почву самостоятельно, используйте две части дерновой земли, по одной части перегноя, листовой земли, песка и торфа. В домашних условиях растение нуждается в достаточном количестве яркого рассеянного света. Летом горшок лучше отодвинуть от прямых солнечных лучей. Можно использовать притенение для предотвращения ожогов. В зимний период освещения может быть недостаточно, поэтому рекомендуется использовать УФ/фитолампы. Важно избегать сквозняков, резких температурных колебаний и критических температур ниже +14°С или выше +28°С, иначе растение может сбросить листья.

«Кстати, не только цитрусовые, но и каланхоэ, эвкалипт лимонный и некоторые другие растения для дома умеют бороться с вредными микроорганизмами. Они уничтожают бактерии благодаря выделению фитонцидов. Это выделяемые летучие биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных микробов. Это может быть комплекс соединений, например, терпеноидов или других так называемых вторичных метаболитов. Характерными представителями фитонцидов являются эфирные масла», — добавляет Никита Кифель.

Бегония — для увлажнения воздуха и борьбы с пылью

Это растение отдает влагу в воздух благодаря процессу транспирации: вода от корней направляется к листьям. В процессе фотосинтеза и дыхания жидкость испаряется из устьиц на поверхности листьев. Капли попадают в окружающий воздух, увеличивая его влажность. Наличие нескольких бегоний и других растений в одном помещении может значительно повысить уровень влажности, что благоприятно сказывается на микроклимате, особенно в условиях сухого воздуха в отопительный сезон.

Существует более тысячи видов бегоний, которые можно разделить на две основные группы: цветущие и декоративно-лиственные. Для дома подходит клубневая бегония (особенно популярны сорта с двухцветными или контрастными каймами на лепестках). Интересный ее вариант — ампельная, у которой стебли с цветами свисают вниз, образуя гирлянды длиной до 50 сантиметров. Элатиор — это гибрид клубневой и кустовой бегоний, который растет только в помещении из-за хрупкости своих побегов. Он цветет в осенне-зимний период, а цветки достаточно крупные (до пяти сантиметров в диаметре). Королевская бегония — декоративно-лиственный вид с крупными побегами в форме сердца.

Листья растений могут получить ожоги от прямых солнечных лучей, что потребует длительного восстановления. Поэтому для цветущих бегоний лучше выбирать полутень или рассеянный свет. Комфортно чувствует себя при температуре выше +18°С. Грунт должен иметь нейтральную, либо низкую кислотность – до 6,5 pH. Лучше всего подойдут смеси на основе торфа, перегноя, комплексных удобрений и крупнозернистых минералов, таких как вермикулит или перлит.

Гардения — для крепкого сна

«Гардения имеет крупные многослойные цветы, которые в сочетании с плотными листьями оригинальной формы создают эффект пышного куста. Запах ее цветков действует на организм человека в качестве снотворного, настраивая при этом нервную систему на режим отдыха. Кроме этого, данное растение улучшает настроение человека», — рассказывает преподаватель ПНИПУ.

Для успешного роста гардении необходим подкисленный грунт с уровнем pH 4,5–5,5. Его можно приготовить самостоятельно, смешав в равных пропорциях дерновую, листовую и хвойную землю, песок и верховой торф. Поскольку гардения — тропическое растение, она не переносит низкие температуры и ее резкие перепады в течение дня. Оптимальный показатель: +22-24°С днем и +18–20°С ночью. Перед цветением листья гардении следует опрыскивать ежедневно. Важно поддерживать высокую влажность в помещении. Для этого рядом с растениями можно поставить емкость с водой. Гардения очень светолюбива, поэтому лучше всего ее размещать на подоконниках, но защищать от прямых солнечных лучей. Не рекомендуется ставить горшки на окна, перед которыми растут высокие деревья, или выходящие на северную сторону.

Розмарин — чтобы улучшить самочувствие

Розмарин укрепляет память, улучшает сон, снимает усталость. Его запах помогает преодолеть стресс и чувство страха благодаря снижению уровня гормона, отвечающего за эти реакции, — кортизол. Розмарин, выращиваемый в горшках на подоконнике, чаще всего не имеет декоративной цели — это еще и свежая, ароматная пряность. Рекомендуется срезать только те побеги, которые достигли длины 15 сантиметров.

Розмарин нуждается в большом количестве света. Растение предпочитает свежий воздух, поэтому зимой комнату следует чаще проветривать, а летом выносить вазон на балкон, лоджию или в сад. Для растения подойдут готовые почвенные смеси на основе извести, но можно сделать грунт самостоятельно: для этого смешайте две части листовой и дерновой почвы с одной частью перегноя, торфа и крупного речного песка.

Хлорофитум — чтобы легче дышалось

Это растение с длинными тонкими листьями является одним из лидеров по выделению кислорода. Наиболее распространенные виды хлорофитума: Хохлатый (с полосатым окрасом и пышными детками на концах отростков), Кудрявый (компактный кустик с узкими закрученными листьями), Оранж (с коралловой жилкой в центре волнистого листа), Капский — похож на хохлатый, но без отростков, и Пестролистный.

Растение лучше разместить в месте с хорошим освещением, где нет прямых солнечных лучей. Идеальными будут подоконники, выходящие на восток или запад. Чем ярче и разнообразнее листья, тем больше света нужно сорту. Уход за хлорофитумом включает поддержание комфортной температуры. Важно избегать сквозняков в помещении. Растению подойдет универсальный грунт для декоративно-лиственных растений, который можно приобрести в магазине.

Каких растений точно не должно быть в спальне?

«Очень важно, прежде чем добавлять новое растение в доме, изучить все его свойства и к чему может привести его нахождение в вашей квартире. Например, карликовые хризантемы, которые на первый взгляд являются украшением дома, могут вызывать аллергические реакции — от раздражения на коже и до проблем с дыханием. Монстера содержит ядовитый сок, который может вызвать отек гортани и слизистой оболочки рта. Если растение не трогать, то вреда не будет, но вот питомцы или маленькие дети, которые решат пожевать его побеги, могут пострадать», — отмечает Никита Кифель.

Диффенбахия также является довольно популярным, но ядовитым домашним растением. Сок в его побегах при попадании на кожу человека способен вызвать ожог. А если он окажется во рту ребенка или питомца, то может вызвать аллергический отек слизистой. Для животных — вплоть до летального исхода.

Сок филодендрона содержит оксолат кальция. Это кальциевая соль щавелевой кислоты белого цвета, которая используется при производстве керамической глазури. При проглатывании вещество способно вызывать язвы и онемение, даже привести к летальному исходу, но только если съесть огромное количество побегов.

«Подальше от домашних любимцев и детей стоит держать олеандр. Он содержит сердечные гликозиды — группу фитохимических веществ, которые используются для лечения сердечной недостаточности. Дело в том, что олеандр полностью ядовит, это связано с содержанием в них олеандрина, корнерина и других сердечных гликозидов. Сок растения, употребленный внутрь, вызывает сильные колики у людей и животных, рвоту и диарею, а затем приводит к серьезным проблемам в деятельности сердца и центральной нервной системы», — добавляет эксперт Пермского Политеха.

Чем фильтровать воздух от ядовитых веществ?

Нередко в комнатном воздухе можно зафиксировать вредные соединения. Бензол в больших концентрациях сильно ядовит и относится к высокоопасным веществам. Толуол — бесцветная подвижная летучая жидкость с характерным запахом, оказывает слабое наркотическое действие. Формальдегид — бесцветный газ с резким неприятным (тяжелым, удушающим) запахом. Даже в низких концентрациях он раздражает кожу, глаза и носоглотку.

«Все эти вещества оказываются в квартире после попадания загрязненного воздуха с улицы, при использовании дома лакокрасочных изделий и растворителей, а также мебели из ДСП, которая является главным источником формальдегида в доме», — рассказывает преподаватель Политехнической школы ПНИПУ.

Загрязненный воздух, содержащий вредные летучие вещества, особенно страшен жителям первых этажей. Чем выше этажность, тем концентрация вредных веществ в воздухе меньше. Однако при ухудшении экологической ситуации данная зависимость может снижаться. Комнатные растения помогают снизить концентрации вредных веществ в воздухе. Такие виды, как бамбуковая пальма, сансевиерия («тещин язык»), фикус, аглаонема, очищают воздух от вредных примесей. Поглощая, растения нейтрализуют их в процессе своей жизнедеятельности.

Кактусы поглощают электромагнитное излучение — это выдумка?

«Было бы замечательно, если бы кактусы действительно поглощали электромагнитное излучение, но это миф. В 2018 году ученые из двух турецких университетов исследовали влияние кактусов на излучение мониторов. Они собрали растения разных видов и размеров, а также различные мониторы: старые электронно-лучевые трубки, более современные жидкокристаллические дисплеи и экраны ноутбуков. Кактусы размещали и перед мониторами, и позади. Исследователи фиксировали приборами напряженность магнитного поля у монитора — сначала без кактусов, потом с ними. Во всех случаях растения никак не повлияли на измеряемую величину», — рассказывает Никита Кифель.

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ПНИПУ 806 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.