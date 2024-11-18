О мероприятии

«Есть ли жизнь на Марсе?». Распространители популярного вопроса очевидно не знали, что еще в конце XIX веке ученые были уверены, что на Марсе жизнь есть, а уже в начале XX века предполагали, какая именно. Но вопрос до сих пор остается открытым. Кроме него появились и новые, уже не про Марс: а есть ли жизнь у других звезд? А откуда? А где и как? Об этом расскажет старший преподаватель кафедры небесной механики СПБГУ Борис Эскин.

Расписание Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б. Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация