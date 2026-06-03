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Лекция
12+
Вторая жизнь. Полет нормальный

Слушатели разберутся, что сейчас происходит в мировой космонавтике.

ВДНХ
7 июня, 16:30 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва проспект Мира, 119, стр. 26

О мероприятии

Космос давно перестал быть чем-то далеким и существующим только для ученых и астронавтов. Каждый день обычные люди пользуются спутниковой навигацией, прогнозом погоды, спутниковой связью и десятками технологий, которые появились благодаря космическим исследованиям.

Руководитель центра управления марсианской имитационной миссии Марат Айрапетян расскажет, зачем человечеству нужен космос и как космические технологии уже сегодня меняют жизнь. Слушатели разберутся, что сейчас происходит в мировой космонавтике, почему все снова говорят о Луне, какие планы существуют по освоению Марса и когда человек действительно сможет отправиться на Красную планету.

Расписание
7
Воскресенье
Июнь 2026
проспект Мира, 119, стр. 26 Москва
16:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

проспект Мира, 119, стр. 26

3 июня, 05:02
Александр Речкин
4
# история
# космос
# технологии
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# планеты
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# спутники Урана
# спутники Юпитера
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