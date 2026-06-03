О мероприятии

Космос давно перестал быть чем-то далеким и существующим только для ученых и астронавтов. Каждый день обычные люди пользуются спутниковой навигацией, прогнозом погоды, спутниковой связью и десятками технологий, которые появились благодаря космическим исследованиям.

Руководитель центра управления марсианской имитационной миссии Марат Айрапетян расскажет, зачем человечеству нужен космос и как космические технологии уже сегодня меняют жизнь. Слушатели разберутся, что сейчас происходит в мировой космонавтике, почему все снова говорят о Луне, какие планы существуют по освоению Марса и когда человек действительно сможет отправиться на Красную планету.

Расписание проспект Мира, 119, стр. 26 Москва 16:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация