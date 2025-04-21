О мероприятии

Участники мероприятия узнают о методах визуализации ДНК, а также на практике познакомятся с электрофорезом, микроскопией и спектрофотометрией – методами, которые позволяют анализировать количество и качество выделенной ДНК.

Методист научно-познавательного центра Заповедное посольство парка Зарядье Наталья Макарова расскажет о методах визуализации ДНК и о том, почему эту молекулу не видно в обычный световой микроскоп.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 17:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация