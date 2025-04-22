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Лекция
12+
От античности до цифровой эры: эволюция средств связи в разведке

Слушатели узнают про уникальные методы шифрования, передачи данных и их взлома.

Библиотека роста и карьеры
26 апреля, 18:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Московский проспект, 150

О мероприятии

История разведки неразрывно связана с технологиями средств связи. Каждая эпоха порождала свои уникальные методы шифрования, передачи данных и их взлома — от тайных посланий на пергаменте до киберопераций в даркнете.

Экскурсовод Центрального музея связи имени А.С. Попова Ирина Ильина расскажет об античных способах шифрования, роли голубиной почты в контролировании территорий средневековых государств и влиянии космических спутников-шпионов на ход Холодной войны.

Расписание
26
Суббота
Апрель 2025
Московский проспект, 150 Санкт-Петербург
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Московский проспект, 150

Только что
Александр Речкин
1
# история
# разведка
# технологии
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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