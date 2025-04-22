Слушатели узнают про уникальные методы шифрования, передачи данных и их взлома.

От античности до цифровой эры: эволюция средств связи в разведке

О мероприятии

История разведки неразрывно связана с технологиями средств связи. Каждая эпоха порождала свои уникальные методы шифрования, передачи данных и их взлома — от тайных посланий на пергаменте до киберопераций в даркнете.

Экскурсовод Центрального музея связи имени А.С. Попова Ирина Ильина расскажет об античных способах шифрования, роли голубиной почты в контролировании территорий средневековых государств и влиянии космических спутников-шпионов на ход Холодной войны.

Расписание Московский проспект, 150 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация