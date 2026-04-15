Шпионские игры в поле: как ученые учат пшеницу не мерзнуть

Макароны твердые — потому что они из твердой пшеницы, а хлеб мягкий — потому что из мягкой пшеницы? Как можно выжить в –20°C в чистом поле, если ты маленькое растение без шубки? Паста или макароны, аль денте или аль руссо?

Кандидат биологических наук Михаил Георгиевич Дивашук расскажет, как ученые расшифровывают ДНК сотен сортов, ищут гены-«супергерои» и с помощью новейших технологий получают три поколения пшеницы в год, чтобы новые сорта не боялись даже бесснежной зимы.

