О мероприятии

Мир меняется — и вместе с ним меняется сельское хозяйство. Чтобы прокормить растущее население планеты, обеспечить продовольственную безопасность и противостоять климатическим вызовам, нужны новые решения. И ключевая роль в этом принадлежит современной селекции растений.

Кандидат сельскохозяйственных наук Яков Тарасович Эйдлин расскажет, как создаются сорта будущего: устойчивые к засухе, болезням и экстремальным условиям, богатые питательными веществами и способные давать рекордные урожаи.

Слушатели узнают о молекулярных и биотехнологических методах, подходах геномной селекции, а также о внедрении цифрового фенотипирования и искусственного интеллекта для анализа признаков.

Ул. Варварка, дом 6, строение 1 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.