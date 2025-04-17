Слушатели узнают с кем на самом деле конкурировали млекопитающие.

О мероприятии

Млекопитающие — животные, с которыми люди сталкиваются каждый день, ведь помимо всевозможных котиков, собачек и свинок, они сами — тоже млекопитающие.

Однако таковыми они были далеко не всегда и произошли от несколько других — не похожих на современных — животных, в далеком Триасовом периоде, около 230 миллионов лет назад.

Каким был их тернистый эволюционный путь? С кем на самом деле конкурировали млекопитающие? Каково жить в тени динозавров? Зачем было отращивать большой мозг? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный обозреватель Даниил Симонов.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить