Участники мероприятия узнают про причины повышенной активности Солнца в 2024 году и ее влияние на людей.

Солнечная активность в 2024 году

О мероприятии

В 2024 году Солнце преподнесло людям очередные сюрпризы в виде огромного количества мощнейших вспышек, благодаря чему 2024 год стал самым насыщенным на активные процессы на Солнце в 25 цикле солнечной активности.

Мощные вспышки на Солнце порождали сильные магнитные бури и полярные сияния, видимые даже в нетипичных для них южных широтах.

Почетный член Московского астрономического клуба и популяризатор астрономии Елизавета Каменева расскажет про причины повышенной активности Солнца в 2024 году, ее влияние на людей и дальнейшие прогнозы активности Солнца.

Расписание ул. Восточная, д. 4, к. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация