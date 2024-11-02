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Участники мероприятия узнают про причины повышенной активности Солнца в 2024 году и ее влияние на людей.
О мероприятии
В 2024 году Солнце преподнесло людям очередные сюрпризы в виде огромного количества мощнейших вспышек, благодаря чему 2024 год стал самым насыщенным на активные процессы на Солнце в 25 цикле солнечной активности.
Мощные вспышки на Солнце порождали сильные магнитные бури и полярные сияния, видимые даже в нетипичных для них южных широтах.
Почетный член Московского астрономического клуба и популяризатор астрономии Елизавета Каменева расскажет про причины повышенной активности Солнца в 2024 году, ее влияние на людей и дальнейшие прогнозы активности Солнца.
ул. Восточная, д. 4, к. 1
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