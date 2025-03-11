О мероприятии

Раннее эмбриональное развитие млекопитающих, в особенности, человека — это высокоорганизованный и многоэтапный процесс, который начинается с оплодотворения и завершается формированием бластоцисты. Этот период охватывает всего первые пять—шесть дней после зачатия, но включает десятки критических этапов, каждый из которых важен для успешного развития эмбриона. Нарушение на любом из них может привести к фатальным последствиям для дальнейшего эмбриогенеза и развития беременности.

Кандидат биологических наук Анастасия Сысоева расскажет про самое захватывающее путешествие в жизни каждого человека, а именно, как за первые дни эмбрион проходит десятки критически важных этапов формирования.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация